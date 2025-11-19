В "Укргідроенерго" посилили антикорупційний контроль на тлі скандалу в "Енергоатомі"

Оновлення наглядових рад в держкомпаніях енергетики

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому". Серед інших, в скандалі було замішано кілька чинних міністрів, ексміністр, колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського - Тимур Міндіч та багато інших осіб.

Після цього Зеленський заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

Серед іншого уряд України вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". При цьому Київ пропонує Європейському Союзу надати кандидатів для членства у новій наглядовій раді. Паралельно у компанії почався масштабний державний аудит.

Також Кабмін оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня - коли спливуть контракти чинної наглядової ради.