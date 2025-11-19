В "Укргідроенерго" посилили антикорупційний контроль на тлі скандалу в "Енергоатомі"

В державній компанії "Укргідроенерго" на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" повідомили про посилення внутрішнього контролю та оновлення механізмів запобігання корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".
Зазначається, що на виконання доручення головного акціонера було проведено позачергове засідання для перевірки контрольних механізмів в межах чинної наглядової системи та підтвердження стабільності управління компанією.
"Під час засідання було заслухано звіти підрозділів внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнсу та антикорупційної програми", - сказано у повідомленні.
За підсумками засідання було ухвалено низку рішень:
"Укргідроенерго підтверджує готовність працювати в умовах підвищеної відповідальності й зберігати високі стандарти менеджменту", - прокоментував підсумки засідання голова наглядової ради компанії Валентин Гвоздій.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка систематично вимагала "відкати" від контрагентів "Енергоатому". Серед інших, в скандалі було замішано кілька чинних міністрів, ексміністр, колишній бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського - Тимур Міндіч та багато інших осіб.
Після цього Зеленський заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.
Серед іншого уряд України вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". При цьому Київ пропонує Європейському Союзу надати кандидатів для членства у новій наглядовій раді. Паралельно у компанії почався масштабний державний аудит.
Також Кабмін оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її новий склад повинен запрацювати до 20 січня - коли спливуть контракти чинної наглядової ради.