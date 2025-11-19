RU

В "Укргидроэнерго" усилили антикоррупционный контроль на фоне скандала в "Энергоатоме"

Иллюстративное фото: ДнепроГЭС из состава "Укргидроэнерго" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В государственной компании "Укргидроэнерго" на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" сообщили об усилении внутреннего контроля и обновлении механизмов предотвращения коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

 

Отмечается, что во исполнение поручения главного акционера было проведено внеочередное заседание для проверки контрольных механизмов в рамках действующей наблюдательной системы и подтверждения стабильности управления компанией.

"Во время заседания были заслушаны отчеты подразделений внутреннего аудита, управления рисками, комплаенса и антикоррупционной программы", - говорится в сообщении.

По итогам заседания был принят ряд решений:

  • усиление надзора за процессом закупок, соблюдением антикоррупционных процедур и финансово-бюджетной дисциплиной;
  • введение ежемесячной отчетности в Кабинет Министров Украины;
  • обновление должностных инструкций с учетом норм ответственности;
  • проведение дополнительных тренингов для работников;
  • принят также ряд других важных решений.

"Укргидроэнерго подтверждает готовность работать в условиях повышенной ответственности и сохранять высокие стандарты менеджмента", - прокомментировал итоги заседания председатель наблюдательного совета компании Валентин Гвоздий.

 

Обновление наблюдательных советов в госкомпаниях энергетики

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома". Среди прочих, в скандале были замешаны несколько действующих министров, экс-министр, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского - Тимур Миндич и многие другие лица.

После этого Зеленский заявил, что главные государственные предприятия в отрасли украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Среди прочего правительство Украины решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". При этом Киев предлагает Европейскому Союзу предоставить кандидатов для членства в новом наблюдательном совете. Параллельно в компании начался масштабный государственный аудит.

Также Кабмин объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Его новый состав должен заработать до 20 января - когда истекут контракты действующего наблюдательного совета.

