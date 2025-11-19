В "Укргидроэнерго" усилили антикоррупционный контроль на фоне скандала в "Энергоатоме"

Обновление наблюдательных советов в госкомпаниях энергетики

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома". Среди прочих, в скандале были замешаны несколько действующих министров, экс-министр, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского - Тимур Миндич и многие другие лица.

После этого Зеленский заявил, что главные государственные предприятия в отрасли украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Среди прочего правительство Украины решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". При этом Киев предлагает Европейскому Союзу предоставить кандидатов для членства в новом наблюдательном совете. Параллельно в компании начался масштабный государственный аудит.

Также Кабмин объявил конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Его новый состав должен заработать до 20 января - когда истекут контракты действующего наблюдательного совета.