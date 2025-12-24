UA

"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на Різдво

Ілюстративне фото: відключення світла 25 грудня відбуватимуться в усіх регіонах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 25 грудня, у всіх областях України діятимуть графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Крім того, обмеження діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби світло за графіками для побутових споживачів відключатимуть в усіх регіонах України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Укренерго" пояснило, що дія обмежень продовжується внаслідок масованих російських ударів по енергетиці України. Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, знову не публікується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у публікації.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіком.

Удар РФ по енергетиці 24 грудня

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Внаслідок обстрілу місто вимушено перейшло на режим "енергоострова".

Загалом в ніч на 24 грудня росіяни атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. ППО України знищило більшість ворожих цілей. Значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Крім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах України є відключення світла.

