"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на Рождество

Иллюстративное фото: отключения света 25 декабря будут происходить во всех регионах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 25 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме того, ограничения будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение суток свет по графикам для бытовых потребителей будут отключать во всех регионах Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" объяснило, что действие ограничений продолжается в результате массированных российских ударов по энергетике Украины. Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, снова не публикуется.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в публикации.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графику.

 

Удар РФ по энергетике 24 декабря

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли прицельные удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате обстрела город вынужденно перешел на режим "энергоострова".

Всего в ночь на 24 декабря россияне атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. ПВО Украины уничтожило большинство вражеских целей. Значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах Украины есть отключения света.

