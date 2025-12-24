ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ

Харків , Середа 24 грудня 2025 12:24
UA EN RU
Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ Фото: Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія у середу, 24 грудня, завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту", - повідомив Терехов.

За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина. Також є поранені.

"Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - зазначив мер.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

Введені графіки аварійних відключень світла.

"Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", - додав Терехов.

Що таке режим "енергоострова"

Зазначимо, що режим "енергоострова" - це тимчасовий ізольований стан роботи енергосистеми, коли вона від'єднується від загальних мереж, але продовжує функціонувати самостійно, забезпечуючи живлення споживачів.

Це дозволяє уникнути колапсу всієї системи та зберегти стабільність у критичних умовах.

Удари РФ по Харкову та енергооб'єктах в інших містах

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська атакували передмістя Харкова. У місті тимчасово не працювало метро, але його роботу вже відновили.

Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕЦ Харків Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну