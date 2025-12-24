Фото: росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, є знеструмлення (Getty Images)

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - зазначили в "Укренерго". Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Внаслідок учорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.