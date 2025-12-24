ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом – критична інфраструктура: у Повітряних силах розповіли про нічний обстріл РФ

Середа 24 грудня 2025 08:57
UA EN RU
Під ударом – критична інфраструктура: у Повітряних силах розповіли про нічний обстріл РФ Фото: у Повітряних силах розповіли про нічний обстріл РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків, більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 24 грудня противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у ЗСУ.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Під ударом – критична інфраструктура: у Повітряних силах розповіли про нічний обстріл РФ

Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 грудня, війська РФ атакували Запоріжжя трьома авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки, горіли гаражі та автомобілі, а також відомо про постраждалих.

Відомо, що у місті пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті війна, зруйновані балкони та лоджії. На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: пошкоджені понад десяток будинків, заклад освіти та авто (фото)
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну