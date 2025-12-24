Під ударом – критична інфраструктура: у Повітряних силах розповіли про нічний обстріл РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 24 грудня противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у ЗСУ.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.