Економіка Авто Tech

"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня

Ілюстративне фото: відключення світла 20 грудня відбуватимуться не у всіх регіонах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 20 грудня, світло для побутових споживачів продовжать відключати за графіками у більшості областей. Крім того, діятимуть і обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що погодинні відключення за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Обмеження продовжують діяти через наслідки масштабних російських обстрілів енергетики України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні, 19 грудня, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.Причина - наслідки атак Росії на енергооб'єкти.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що якщо в Україні близько тижня зберігатиметься температура мінус 10 градусів і нижче, то споживання сильно зросте. Покрити його буде неможливо ні за рахунок імпорту електроенергії, ні за рахунок внутрішньої генерації.

Крім того, Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

УкренергоЕлектроенергіяВимкнення світла