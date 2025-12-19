"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня

Зазначається, що погодинні відключення за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Обмеження продовжують діяти через наслідки масштабних російських обстрілів енергетики України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.