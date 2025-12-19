"Укрэнерго" определилось с графиками отключений света на 20 декабря

В субботу, 20 декабря, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей. Кроме того, будут действовать и ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Отмечается, что почасовые отключения по графикам для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не обнародовано. Ограничения продолжают действовать из-за последствий масштабных российских обстрелов энергетики Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня, 19 декабря, продолжают действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что если в Украине около недели будет сохраняться температура минус 10 градусов и ниже, то потребление сильно возрастет. Покрыть его будет невозможно ни за счет импорта электроэнергии, ни за счет внутренней генерации.
Кроме того, Зайченко отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно испытывают удары по энергетической инфраструктуре.