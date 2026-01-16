"Укренерго" визначилось з графіками на 17 січня: світло відключатимуть в усіх областях
У суботу, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а для промислових - графіки обмеження потужності.
Українцям нагадали, що причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.
"Укренерго" також повідомило, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися про зміни у часі та обсязі застосування відключень можна на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.
Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.
Удари по енергетиці України
Нагадаємо, останнім часом Росія посилила удари по енергетичних об'єктах у різних регіонах України. На тлі регулярних обстрілів через важку ситуацію в енергетиці 14 січня було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.
За даними Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих атак залишається у столичному регіоні, а також в Одеській області.
Станом на 16 січня у Києві діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень відсутнє теплопостачання.
Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.
Енергетики зазначили, що станом на ранок 16 січня усі багатоквартирні будинки у Києві підключені до електропостачання, є лише локальні аварії, ремонтні роботи відбуваються цілодобово.
Про перші рішення в рамках подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.