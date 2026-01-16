"Укренерго" визначилось з графіками на 17 січня: світло відключатимуть в усіх областях

У суботу, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діятимуть в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

"Укренерго" також повідомило, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися про зміни у часі та обсязі застосування відключень можна на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

Українцям нагадали, що причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила удари по енергетичних об'єктах у різних регіонах України. На тлі регулярних обстрілів через важку ситуацію в енергетиці 14 січня було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих атак залишається у столичному регіоні, а також в Одеській області.

Станом на 16 січня у Києві діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень відсутнє теплопостачання.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Енергетики зазначили, що станом на ранок 16 січня усі багатоквартирні будинки у Києві підключені до електропостачання, є лише локальні аварії, ремонтні роботи відбуваються цілодобово.

