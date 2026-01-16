ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Яка ситуація у Києві зі світлом, теплом та транспортом: що кажуть у КМВА

П'ятниця 16 січня 2026 09:51
Яка ситуація у Києві зі світлом, теплом та транспортом: що кажуть у КМВА Фото: у КМВА розповіли, яка ситуація у Києві зі світлом, теплом та транспортом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Станом на ранок 16 січня у Києві відсутні будинки без постійного електропостачання, але ще лишається близько 127 будинків без опалення.

Про це заявила прес-секретар КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Станом на зараз відсутні будинки без постійного електропостачання. Хоча така ситуація ще до вчорашнього дня ще була. Всі будинки перебувають у графіках екстрених відключень", - зазначила Поп.

Вона також зазначила, що у майбутньому місто перейде на графіки планових відключень електроенергії, але говорити про терміни поки що зарано.

"Станом на вчора було 287 будинків без централізованого електропостачання. Станом на зараз – це близько 127 будинків, не враховуючи тих, де опалення не подається через аварійні відключення", - додала прес-секретар КМВА.

При цьому вона додала, що найскладніша ситуація зберігається у Голосіївському та Деснянському районах, у інших частинах міста – лише точкові аварії.

"Стосовно транспорту – є проблеми через перепади напруги і через те, що у нас немає повноцінної подачі електроенергії у місті. Такі вимушені кроки застосовуються, тому ще електротранспорт споживає достатньо багато енергії", - додала Поп.

Також прес-секретар зазначила, що найближчим часом, ймовірно, буде збільшено кількість наземних дублюючих маршрутів автобусів. Спочатку їх запустили для визначення попиту, і з часом кількість транспорту на маршрутах збільшать.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 15 січня, повідомлялось, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків, аварійні роботи тривають цілодобово.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.

Також в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу пояснив, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

Київ Графіки відключення світла Електроенергія Опалювальный сезон
