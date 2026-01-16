ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрэнерго" определилось с графиками на 17 января: свет будут отключать во всех областях

Украина, Пятница 16 января 2026 17:48
"Укрэнерго" определилось с графиками на 17 января: свет будут отключать во всех областях Фото: ограничения 17 января коснутся всех областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 17 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

В течение суток будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Украинцам напомнили, что причиной введения таких мер являются последствия массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

"Укрэнерго" также сообщило, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать об изменениях во времени и объеме применения отключений можно на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Удары по энергетике Украины

Напомним, в последнее время Россия усилила удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области.

По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю отсутствует теплоснабжение.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

Энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть лишь локальные аварии, ремонтные работы происходят круглосуточно.

О первых решениях в рамках преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

