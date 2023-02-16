В "Укренерго" розповіли, чи вводитимуть відключення світла через нічну атаку росіян

Споживання електроенергії дещо підвищилось у порівнянні з вчорашнім днем.

При цьому дефіцит потужності відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання.

Тим часом працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. До того ж, імпорт електроенергії знижується внаслідок стабілізації електропостачання.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

При цьому в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Там до активної роботи повертається бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет під час нічної атаки росіян.

При цьому окупанти влучили по об'єктах інфраструктури у Кременчуці, а також Львівській та Кіровоградській областях.

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