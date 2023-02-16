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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли вводить отключения света из-за ночной атаки россиян

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли вводить отключение света из-за ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ночная российская атака ракетами и беспилотниками не приведет к необходимости ограничивать потребление электроэнергии для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии несколько повысилось по сравнению со вчерашним днем.

При этом дефицит мощности отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

Между тем, работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. К тому же, импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не приводились, но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области.

При этом в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Там к активной работе возвращается бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Напомним, Воздушные силы уничтожили 16 из 32 российских ракет во время ночной атаки россиян.

При этом оккупанты попали по объектам инфраструктуры в Кременчуге, а также Львовской и Кировоградской областях.

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