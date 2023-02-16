ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кременчуці дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури

Новость на русском →
Кременчук, Четвер 16 лютого 2023 10:20
У Кременчуці дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури Фото: окупанти вночі атакували Полтавську область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області вночі зафіксували російські дрони та ракети. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Вночі дві російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у місті Кременчук. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, під час нічної атаки у Полтавській області зафіксували групу ворожих дронів, зокрема у Полтавському районі. Лунін зазначив, що спрацювала протиповітряна оборона. Про результати її роботи очільник області не повідомив.

У Кременчуці дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури

Фото: росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Кременчуці (t.me/DMYTROLUNIN)

Нагадаємо, росіяни вночі випустили по Україні понад три десятки ракет, з них половину збили.

Так, у Львівській області три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури, також є влучання у Кіровоградській області.

У місті Павлоград Дніпропетровської області ракети поцілили у підприємство та приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук ракети Полтавская область Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи