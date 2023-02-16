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Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області

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Львівська область, Четвер 16 лютого 2023 09:50
Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області Фото: голова Львівської ОВА Максим Козицький (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вдарили трьома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Львівської області. Від нього не залежить подача електроенергії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Жителі Львівської області, на жаль, цієї ночі ворог завдав ракетного удару по нашій області. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури. Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії в області", - розповів Козицький.

За його словами, внаслідок удару ворога сталася пожежа, але її оперативно загасили. Жертв чи постраждалих внаслідок атаки в області немає.

"На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих", - додає Козицький.

Раніше ми писали, що під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Нагадаємо, що війська РФ вночі атакували Україну 36 ракетами різних типів. Ворог запускав ракети з Каспійського та Чорного моря, а також з тимчасово окупованих територій України.

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Львівська область ракети Війна Росії проти України
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