Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі, - ОВА
Під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - розповів він.
За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби.
"Обійшлося без жертв", - додав очільник регіону.
Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.
При цьому Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти українську ППО.
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