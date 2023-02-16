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Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі, - ОВА

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 08:52
Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі, - ОВА Фото: окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - розповів він.

За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби.

"Обійшлося без жертв", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.

При цьому Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти українську ППО.

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Кропивницька область
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