Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі, - ОВА

Фото: окупанти влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі (Getty Images)

Під ранок російські окупанти атакували Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - розповів він. За словами Райковича, на місці працюють оперативні служби. "Обійшлося без жертв", - додав очільник регіону. Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО. При цьому Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти українську ППО.