ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 15:21
UA EN RU
"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00 Фото: в Україні знову діють погодинні відключення світла до 22:00 (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання", - йдеться у дописі.

Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.

"Причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня", - повідомило "Укренерго".

Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Масована атака на Україну 30 жовтня

Нагадаємо, в ніч на четвер, 30 жовтня, країна-агресорка здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Під ударом опинилися західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Пошкодження отримали теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Знеструмлені сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, масована атака окупантів спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Він повідомив, що на Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148. Колісник додав, що наслідки обстрілів є і Львівщині.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Війна в Україні
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні