"Укренерго" повернуло графіки погодинних відключень: триватимуть до 22:00

Фото: в Україні знову діють погодинні відключення світла до 22:00 (Getty Images)

В усіх областях України вимушено повертаються графіки погодинних відключень світла. Причина - наслідки масованої атаки РФ на енергооб’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання", - йдеться у дописі. Графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 15:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг. "Причина застосування обмежень - наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 30 жовтня", - повідомило "Укренерго". Всіх українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень протягом дня можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.