"Укрэнерго" вернуло графики почасовых отключений: будут продолжаться до 22:00

Фото: в Украине снова действуют почасовые отключения света до 22:00 (Getty Images)

Во всех областях Украины вынужденно возвращаются графики почасовых отключений света. Причина - последствия массированной атаки РФ на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - во всех регионах Украины вынужденно возобновляется применение мер ограничения потребления", - говорится в сообщении. Графики почасовых отключений будут применяться с 15:00 до 22:00 объемом от 1 до 2 очередей. "Причина применения ограничений - последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты 30 октября", - сообщило "Укрэнерго". Всех украинцев предупредили, что время и объем применения ограничений в течение дня могут измениться. Актуальную информацию об отключениях можно найти на официальных страницах облэнерго в соцсетях.