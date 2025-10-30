Через атаку РФ знеструмлені сотні населених пунктів: названі області
Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України в ніч на 30 жовтня знеструмлені сотні населених пунктів у кількох областях.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра енергетики Миколи Колісника в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, це вже третя атака по енергооб’єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.
"На Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148. Маємо наслідки і на Львівщині", - повідомив Колісник.
Посадовець зазначив, що на уражених об’єктах уже проводяться аварійно-відновлювальні роботи та дефектування пошкодженого обладнання. Енергетики та рятувальники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему.
"Бачимо, що прицільні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі націлені на дестабілізацію критичних об'єктів, які забезпечують ключові функції для громад: тепло, світло, воду", - наголосив заступник міністра.
За словами Колісника, головне завдання зараз - мінімізувати наслідки обстрілів для населення та забезпечити безперебійне постачання електроенергії.
Наслідки атаки на Україну 30 жовтня
РБК-Україна раніше розповідало, що в ніч проти 30 жовтня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній інфраструктурі України. Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.
Внаслідок атак пошкоджені теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Без світла залишилися сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.
У Запоріжжі ракета зруйнувала гуртожиток, у Ладижині (Вінниччина) місто залишилося без тепла та води, а у Львівській області пошкоджені два енергооб’єкти. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, у країні тимчасово ввели графіки відключень електроенергії.
