Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом захід, Дніпро та Запоріжжя: все, що відомо про нову масовану атаку РФ

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 06:44
Під ударом захід, Дніпро та Запоріжжя: все, що відомо про нову масовану атаку РФ Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на четвер, 30 жовтня, завдала комбінованого масованого удару по території України. Ворог націлився на енергетичну та цивільну інфраструктуру країни.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки чергової атаки росіян.

Головне:

  • росіяни використали "Шахеди", балістику, крилаті ракети та "кинджал";
  • у Запоріжжі влучили у гуртожиток;
  • є постраждалі;
  • на заході - перебої зі світлом.

Чим бив ворог

Цієї ночі росіяни застосували для ударів по території України аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети та ракети Х-101. Окрім цього окупанти запустили ударні дрони типу "Шахед".

Сили ППО працювали майже у всіх регіонах України.

Київ

Цієї ночі ворог атакував столицю ударними дронами. За повідомленнями влади, у місті працювали сили ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - додали у КМВА.

Станом на 06:00 про пошкодження чи постраждалих не повідомлялось.

Київська область

Внаслідок ворожої атаки у місті Борисполі постраждала жінка 36 років. Її, з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні. За даними КОВА, їй надається уся необхідна медична допомога.

Фото: наслідки обстрілу Київської області (t.me/kyivoda)

У місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено.

Запоріжжя

У ніч на четвер, росіяни кілька годин атакували Запоріжжя та Запорізький район. Наразі зафіксовано влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів.

Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Станом на 06:00 було відомо про чотирьох поранених внаслідок комбінованого ворожого удару по Запоріжжю.

Двоє з них доправлені до лікарні - це жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Вже о 6:20 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За даними ОВА, цієї ночі окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 дронами та 8 ракетами.

Зруйновані кілька поверхів гуртожитку. Попередньо, під завалами може перебувати одна людина. Рятувальна операція триває.

Дніпро

Дніпро цієї ночі атакувала балістика. Повітряні сили фіксували в напрямку міста ракети (швидкісні цілі).

Станом на 06:30 про пошкодження чи постраждалих не повідомлялось.

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ був під атакою крилатих ракет. У місті лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу ППО.

Також, після вибухів місцеві групи почали писати про перебої з енергопостачанням в Івано-Франківську.

Згодом мер міста Руслан Марцінків підтвердив це.

"Можуть бути перебої з світлом! Під ударами енергетична інфраструктура країни", - написав він.

Станом на 06:30 про пошкодження чи постраждалих не повідомлялось.

Кіровоградська область

Військова адміністрація повідомила про тривогу в регіоні ще близько 00:44. Станом на зараз - про пошкодження не повідомлялось. Однак "Укрзалізниця" повідомила про затримку потяга в регіоні через безпекову ситуацію.

"Через безпекову ситуацію в регіоні поїзд №6035/6036 Помічна - Знамʼянка затримується на відправлення з початкової", - сказано у повідомленні.

Миколаївська область

Про проблеми із залізничним сполученням повідомлялось і в Миколаївській області.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Зокрема, це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів,
  • 128 Львів-Запоріжжя,
  • 51 Одеса-Запоріжжя,
  • 7 Харків-Одеса,
  • 53 Дніпро-Одеса.

Польща підняла авіацію

Через комбіновану атаку росіян і те, що ворог націлився на західні регіони Повітряні сили Польщі підняли у повітря винищувачі F-16.

"Через напад Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", - сказано у повідомленні.

У повітря було піднято чергові пари винищувачів та літак раннього радіолокаційного виявлення, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у найвищий рівень бойової готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон під загрозою зникнення", - заявило польське командування.

Аварійні відключення світла

За вказівкою "Укренерго" через російський комбінований удар у ніч на 30 жовтня в Україні почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили в енергетичному відомстві, відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в повідомленні.

За даними ДТЕК, аварійні відключення діють у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

Також про аварійне відключення світла повідомило "Полтаваобленерго"

При підготовці матеріалу використані дані Повітряних сил, обласних військових адміністрацій, міської влади та ДСНС.

