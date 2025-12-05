"Укренерго" попередило про вимкнення світла 6 грудня: якими будуть графіки

У суботу, 6 грудня, в Україні й надалі діятимуть відключення світла за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 2,5 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Вимкнення світла продовжаться внаслідок ворожих ударів по українських енергооб'єктах. Завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:
"Укренерго" закликало українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго, оскільки протягом доби графіки відключень можуть змінюватись. Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.
Варто зазначити, що сьогодні, 5 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням. Зокрема, зафіксовані влучання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.
Сьогодні, 5 грудня, майже 90% абонентів Чернігівської області залишились без світла через системну аварію. Наразі тривають ремонтні роботи.