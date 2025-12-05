"Укренерго" попередило про вимкнення світла 6 грудня: якими будуть графіки

Вимкнення світла продовжаться внаслідок ворожих ударів по українських енергооб'єктах. Завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черг ;

; з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" закликало українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго, оскільки протягом доби графіки відключень можуть змінюватись. Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.

Варто зазначити, що сьогодні, 5 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.