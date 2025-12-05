"Укрэнерго" предупредило об отключении света 6 декабря: какими будут графики

В субботу, 6 декабря, в Украине и в дальнейшем будут действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 0,5 до 2,5 очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Отключения света продолжатся в результате вражеских ударов по украинским энергообъектам. Завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:
"Укрэнерго" призвало украинцев следить за сообщениями в соцсетях облэнерго, поскольку в течение суток графики отключений могут меняться. Кроме того, граждан попросили экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.
Стоит отметить, что сегодня, 5 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением. В частности, зафиксированы попадания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетические объекты.
Сегодня, 5 декабря, почти 90% абонентов Черниговской области остались без света из-за системной аварии. Сейчас продолжаются ремонтные работы.