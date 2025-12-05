ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

П'ятниця 05 грудня 2025 10:12
UA EN RU
Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго Фото: через удари РФ зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах, у чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що на пошкоджених енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Як діють графіки відключень

Сьогодні, 5 грудня, у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 5 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетичні об'єкти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Електроенергія Міненерго
Новини
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
НАБУ та СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала нардепка Скороход, - джерела
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни