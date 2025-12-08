"Укренерго" попередило про відключення світла на 9 грудня: якими будуть графіки
У вівторок, 9 грудня, в Україні продовжать діяти відключення світла за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 2 до 4 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Відключення триватимуть й надалі внаслідок ворожих ударів по українських енергетичних об'єктах. Завтра в Україні діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців попередили, що протягом доби обсяги та час обмежень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями у соцмережах обленерго.
"Укренерго" також попросило українців ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.
Варто зазначити, що сьогодні, 8 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 2,5 до 4 черг, а також обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо, 8 грудня внаслідок зростання споживання електроенергії та дефіцит в енергомережі низка областей України запровадила аварійні графіки відключення світла.
Обстріли енергетики
Зазначимо, в ніч на 6 грудня росіяни здійснили черговий масштабний комбінований обстріл енергетичної інфраструктури України.
Під удар потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окупанти також атакували теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, що спричинило серйозні пошкодження обладнання. Через інтенсивність ударів українські атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
У ніч на 7 грудня росіяни завдали нового удару по енергетичних об’єктах - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, застосувавши ракети та ударні дрони. Атака призвела до перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням.