У низці областей почали аварійно вимикати світло: хто у списку
Через зростання споживання електроенергії та дефіцит в енергетичній мережі низка областей України запровадила аварійні графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, у яких областях почали аварійно вимикати електропостачання.
"Укренерго"
"Укренерго" підтверджує застосування аварійних відключень у деяких регіонах
"Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", - зазначили в компанії.
Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Сумська область
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - сказано у повідомленні "Сумиобленерго".
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Полтавська область
"В області застосовано ГАВ! Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ," - повідомили у "Полтаваобленерго".
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харківська область
"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили у "Харківобленерго".
Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Дніпропетровська область
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпропетровській області також не діють графіки відключення електропостачання.
У ДТЕК також підтвердили, що на Дніпропетровщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень застосовуються лише у випадках нагальної потреби, коли необхідно швидко знизити навантаження на енергосистему. Це вимушений захід, і точну тривалість відключення передбачити неможливо, адже йдеться про аварійну ситуацію. ГАВ не слід плутати з погодинними відключеннями, де встановлені конкретні часові рамки.
Причиною будь-яких обмежень залишається російська агресія та пошкодження енергооб’єктів унаслідок атак РФ.
Обстріли енергетики
У ніч на 6 грудня російські війська здійснили черговий масштабний комбінований удар по енергетичній інфраструктурі України.
Під обстріл потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окупанти також атакували теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, що спричинило серйозні пошкодження обладнання. Через інтенсивність ударів українські атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
У ніч на 7 грудня росіяни завдали нового удару по енергетичних об’єктах - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, застосувавши ракети та ударні дрони. Атака призвела до перебоїв із теплопостачанням і водопостачанням.
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус зазначає, що російські війська здебільшого обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані далеко від фронту, тоді як малі та середні підприємства практично не стають цілями через низьку ефективність таких атак.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго" та обленерго.