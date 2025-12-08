У низці областей почали аварійно вимикати світло: хто у списку

Через зростання споживання електроенергії та дефіцит в енергетичній мережі низка областей України запровадила аварійні графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких областях почали аварійно вимикати електропостачання.

"Укренерго"

"Укренерго" підтверджує застосування аварійних відключень у деяких регіонах

"Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", - зазначили в компанії.

Сумська область

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - сказано у повідомленні "Сумиобленерго".

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

"В області застосовано ГАВ! Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ," - повідомили у "Полтаваобленерго".

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харківська область

"Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили у "Харківобленерго".

Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Дніпропетровська область

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Дніпропетровській області також не діють графіки відключення електропостачання.