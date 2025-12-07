ua en ru
РФ атакувала енергооб'єкти у Полтавській області: є перебої з водою та опаленням

Полтавська область, Неділя 07 грудня 2025 08:49
РФ атакувала енергооб'єкти у Полтавській області: є перебої з водою та опаленням Ілюстративне фото: росіяни атакували енергооб'єкти у Полтавській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 7 грудня російські війська атакували енергетичні підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області ракетами та дронами. Є перебої з тепло- та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і дронів. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі", - повідомив Когут.

За його словами, внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Також росіяни масовано атакували інфраструктуру у Кременчуці

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що у кількох районах немає світла, води і тепла. Інформації щодо постраждалих немає.

Обстріл енергетики

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Окрім того, російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.

Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України 6 грудня атомні електростанції вимушено скоротили генерацію.

Новини
