"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 9 декабря: какими будут графики

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 18:08
UA EN RU
"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 9 декабря: какими будут графики Иллюстративное фото: "Укрэнерго" сообщило, какими будут ограничения для украинцев 9 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 9 декабря, в Украине продолжат действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 2 до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Отключения будут продолжаться и в дальнейшем в результате вражеских ударов по украинским энергетическим объектам. Завтра в Украине будут действовать такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили, что в течение суток объемы и время ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями в соцсетях облэнерго.

"Укрэнерго" также попросило украинцев экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.

Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 2,5 до 4 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Напомним, 8 декабря в результате роста потребления электроэнергии и дефицита в энергосети ряд областей Украины ввел аварийные графики отключения света.

Обстрелы энергетики

Отметим, в ночь на 6 декабря россияне осуществили очередной масштабный комбинированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины.

Под удар попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Оккупанты также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, что повлекло серьезные повреждения оборудования. Из-за интенсивности ударов украинские атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря россияне нанесли новый удар по энергетическим объектам - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, применив ракеты и ударные дроны. Атака привела к перебоям с теплоснабжением и водоснабжением.

