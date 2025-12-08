"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 9 декабря: какими будут графики

Во вторник, 9 декабря, в Украине продолжат действовать отключения света по графикам. В течение суток одновременно будут выключать от 2 до 4 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Отключения будут продолжаться и в дальнейшем в результате вражеских ударов по украинским энергетическим объектам. Завтра в Украине будут действовать такие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили, что в течение суток объемы и время ограничений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями в соцсетях облэнерго.

"Укрэнерго" также попросило украинцев экономно потреблять электроэнергию после ее включения по графику.

Стоит отметить, что сегодня, 8 декабря, в областях применяются почасовые отключения в объеме от 2,5 до 4 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.