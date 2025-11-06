"Укрэнерго" предупредило об отключениях света на 7 ноября: какими будут графики

В Украине завтра, 7 ноября, планируются почасовые отключения света в рамках графиков. Ограничивать электроснабжение будут в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

По данным компании, для бытовых потребителей с 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди.

При этом для промышленных потребителей с 08:00 до 22:00 введут графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что в течение дня объем и время применения отключений света могут менять.