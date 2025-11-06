ua en ru
Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у кількох областях, - "Укренерго"

Четвер 06 листопада 2025 10:46
UA EN RU
Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у кількох областях, - "Укренерго" Фото: через удари РФ зафіксовані знеструмлення у кількох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через удари РФ по енергетичній інфраструктурі зафіксовані нові знеструмлення у кількох регіонах, зокрема – у Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі – на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Зокрема – на Харківщині та Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

Станом на зараз – у більшості областей діють графіки погодинних відключень. Також у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії знижується

Споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні, 6 листопада, станом на 6:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня – у середу.

Вчора, 5 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

Враховуючи наслідки російських атак на енергосистему та низьку ефективність роботи сонячних електростанцій через хмарну погоду майже на всій території України, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, в окремих областях України знову введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

