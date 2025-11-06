ua en ru
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло: список областей та графіки

Україна, Четвер 06 листопада 2025 09:42
UA EN RU
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло: список областей та графіки Ілюстративне фото: як вимикатимуть світло в Україні 6 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 6 листопада, в окремих областях України знову введено обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.

"Укренерго"

Сьогодні, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", причиною є масовані ракетно-дронові удари Росії по енергетичній інфраструктурі, які спричинили пошкодження низки енергооб’єктів.

Згідно з даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть:

  • з 08:00 до 22:00 - обсягом від 0,5 до 2 черг.

Також у цей період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів - з 08:00 до 22:00.

Енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб уникнути додаткових аварійних відключень.

Київ

У столиці графіки відключень розбиті за принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Одеська область

Сьогодні, 6 листопада, в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.

Черкаська область

Оновлений графік погодинних вимкнень на 6 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 20:00 - 22:00
  • Підчерга 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
  • Підчерга 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
  • Підчерга 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Підчерга 3.1 18:00 - 20:00
  • Підчерга 3.2 18:00 - 20:00
  • Підчерга 4.1 14:00 - 16:00
  • Підчерга 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 5.1 18:00 - 20:00
  • Підчерга 5.2 20:00 - 22:00
  • Підчерга 6.1 16:00 - 18:00
  • Підчерга 6.2 16:00 - 18:00

Кіровоградська область

6 листопада о 9:04 у Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго змінили графік погодинних відключень електрики:

  • Підчерга 1.1: 18-20
  • Підчерга 1.2: 18-20
  • Підчерга 2.1: 14-16
  • Підчерга 2.2: 14-16
  • Підчерга 3.1: 10-12, 18-20
  • Підчерга 3.2: 18-20
  • Підчерга 4.1: 08-10
  • Підчерга 4.2: 20-22
  • Підчерга 5.1: 12-14, 16-18
  • Підчерга 5.2: 16-18
  • Підчерга 6.1: 16-18, 20-22
  • Підчерга 6.2: 16-18, 20-22

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації енергосистемі, 06 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно вимикатимуться: з 08:00 до 10:00 - 0,5 черги, з 14:00 до 16:00 - 1 черга, з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги, з 16:00 до 20:00 - 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам:

  • Підчерга 1.1: 19:00 - 20:30
  • Підчерга 1.2: 19:00 - 22:30
  • Підчерга 2.1: 15:30 - 19:00
  • Підчерга 2.2: 15:30 - 19:00
  • Підчерга 3.1: 15:30 - 19:00
  • Підчерга 3.2: 15:30 - 19:00
  • Підчерга 4.1 - не вимикається
  • Підчерга 4.2: 08:30 - 10:30
  • Підчерга 5.1: 19:00 - 22:30
  • Підчерга 5.2: 19:00 - 22:30
  • Підчерга 6.1: 13:30 - 15:30
  • Підчерга 6.2: 13:30 - 15:30

Харківська область

З 08:00 до 22:00 застосовуватиметься 1 черга відключень. Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Підчерга 1.1 13:00-16:00
  • Підчерга 1.2 13:00-16:00
  • Підчерга 2.1, 2.2 не вимикаються
  • Підчерга 3.1 16:00-19:00
  • Підчерга 3.2 16:00-19:00
  • Підчерга 4.1 08:00-10:00
  • Підчерга 4.2 08:00-10:00
  • Підчерга 5.1 19:00-22:00
  • Підчерга 5.2 19:00-22:00
  • Підчерга 6.1 10:00-13:00
  • Підчерга 6.2 10:00-13:00

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445

Сумська область

Сьогодні, 6 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • 08:00-10:00 - 0,5 черги;
  • 14:00-16:00 - 1 черга;
  • 16:00-20:00 - 2 черги;
  • 20:00-22:00 - 1,5 черги.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" оновили графік вимкнення електроенергії на сьогодні. Кількість черг вимкнення збільшилася:

  • з 08:00 до 14:00 - 0,5 черги.
  • з 14:00 до 16:00 - 1 черга.
  • з 16:00 до 20:00 - 2 черги.
  • з 20:00 по 22:00 - 1,5 черги.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 6 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ). Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.

