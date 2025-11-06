Де і як сьогодні в Україні вимикають світло: список областей та графіки
У четвер, 6 листопада, в окремих областях України знову введено обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.
"Укренерго"
Сьогодні, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії.
Як повідомляє "Укренерго", причиною є масовані ракетно-дронові удари Росії по енергетичній інфраструктурі, які спричинили пошкодження низки енергооб’єктів.
Згідно з даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть:
- з 08:00 до 22:00 - обсягом від 0,5 до 2 черг.
Також у цей період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів - з 08:00 до 22:00.
Енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб уникнути додаткових аварійних відключень.
Київ
У столиці графіки відключень розбиті за принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Одеська область
Сьогодні, 6 листопада, в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.
Черкаська область
Оновлений графік погодинних вимкнень на 6 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".
Години відсутності електропостачання:
- Підчерга 1.1 20:00 - 22:00
- Підчерга 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
- Підчерга 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
- Підчерга 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
- Підчерга 3.1 18:00 - 20:00
- Підчерга 3.2 18:00 - 20:00
- Підчерга 4.1 14:00 - 16:00
- Підчерга 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
- Підчерга 5.1 18:00 - 20:00
- Підчерга 5.2 20:00 - 22:00
- Підчерга 6.1 16:00 - 18:00
- Підчерга 6.2 16:00 - 18:00
Кіровоградська область
6 листопада о 9:04 у Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго змінили графік погодинних відключень електрики:
- Підчерга 1.1: 18-20
- Підчерга 1.2: 18-20
- Підчерга 2.1: 14-16
- Підчерга 2.2: 14-16
- Підчерга 3.1: 10-12, 18-20
- Підчерга 3.2: 18-20
- Підчерга 4.1: 08-10
- Підчерга 4.2: 20-22
- Підчерга 5.1: 12-14, 16-18
- Підчерга 5.2: 16-18
- Підчерга 6.1: 16-18, 20-22
- Підчерга 6.2: 16-18, 20-22
Запорізька область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації енергосистемі, 06 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно вимикатимуться: з 08:00 до 10:00 - 0,5 черги, з 14:00 до 16:00 - 1 черга, з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги, з 16:00 до 20:00 - 2 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам:
- Підчерга 1.1: 19:00 - 20:30
- Підчерга 1.2: 19:00 - 22:30
- Підчерга 2.1: 15:30 - 19:00
- Підчерга 2.2: 15:30 - 19:00
- Підчерга 3.1: 15:30 - 19:00
- Підчерга 3.2: 15:30 - 19:00
- Підчерга 4.1 - не вимикається
- Підчерга 4.2: 08:30 - 10:30
- Підчерга 5.1: 19:00 - 22:30
- Підчерга 5.2: 19:00 - 22:30
- Підчерга 6.1: 13:30 - 15:30
- Підчерга 6.2: 13:30 - 15:30
Харківська область
З 08:00 до 22:00 застосовуватиметься 1 черга відключень. Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- Підчерга 1.1 13:00-16:00
- Підчерга 1.2 13:00-16:00
- Підчерга 2.1, 2.2 не вимикаються
- Підчерга 3.1 16:00-19:00
- Підчерга 3.2 16:00-19:00
- Підчерга 4.1 08:00-10:00
- Підчерга 4.2 08:00-10:00
- Підчерга 5.1 19:00-22:00
- Підчерга 5.2 19:00-22:00
- Підчерга 6.1 10:00-13:00
- Підчерга 6.2 10:00-13:00
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445
Сумська область
Сьогодні, 6 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- 08:00-10:00 - 0,5 черги;
- 14:00-16:00 - 1 черга;
- 16:00-20:00 - 2 черги;
- 20:00-22:00 - 1,5 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Полтавська область
У "Полтаваобленерго" оновили графік вимкнення електроенергії на сьогодні. Кількість черг вимкнення збільшилася:
- з 08:00 до 14:00 - 0,5 черги.
- з 14:00 до 16:00 - 1 черга.
- з 16:00 до 20:00 - 2 черги.
- з 20:00 по 22:00 - 1,5 черги.
Чернігівська область
За командою НЕК "Укренерго", 6 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ). Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.