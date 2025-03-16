"Укренерго" попередило про відключення світла 17 березня: кого торкнуться
У понеділок, 17 березня, в Україні будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні компанії.
Час застосування обмежень:
- 06:00 - 20:00
В "Укренерго" додали, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується.
Разом з тим "Укренерго" зазначило, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому споживачам варто стежити за наступними повідомленнями.
Удари РФ по енергосистемі України
Нагадаємо, у 2024 році Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.
При цьому у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.
Втім на початку березня вже кілька разів застосовувалися графіки відключення світла. 1 березня застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" тоді пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України.
Також 3 березня, в Україні знову застосовували графіки відключення світла з тієї ж причини. Проте і в першому, і в другому випадку вони торкнулися лише промисловості та бізнесу.
А в ніч на 15 березня російські війська знову масовано атакували енергетику у двох областях України. Внаслідок обстрілу на об'єктах в Дніпропетровській та Одеській областях суттєві пошкодження.
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