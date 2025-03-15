Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України

Російські війська масовано атакували енергетику у двох областях України в ніч на 15 березня. Внаслідок обстрілу на об'єктах суттєві пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - додає ДТЕК.

Через російську атаку без світла залишилася частина жителів в Дніпропетровській та Одеській областях. ДТЕК повідомляє про серйозні пошкодження на атакованих енергетичних обʼєктах.

"Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Нічний обстріл України

В ніч на 15 березня Росія випустила по Україні 178 дронів і атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Сили ППО збили 130 дронів. Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівці у Чернігові. Також під ударом були Суми та Харківська область.

"Укрзалізниця" повідомила, що росіяни атакували її енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Також армія РФ двічі за ніч била по Одеській області. Під ударом були Чорноморськ та Одеса, двоє осіб постраждали. Внаслідок атак були відключення світла, води та газу у Чорноморську, ситуацію вже стабілізували.

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