У мережі заявили про повернення графіків відключення світла у лютому: що кажуть в "Укренерго"

Ситуація в енергетичній системі України залишається стабільною. Зниження температури та похолодання не призведуть до введення графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Що передувало

Сьогодні у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла. Причина - очікування сильних морозів та зниження температури.

Це нібито може викликати дефіцит електроенергії.

Що кажуть в "Укренерго"

У компанії заявили, що поширена у мережі інформація є недостовірною.

За даними "Укренерго", прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

"Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема - і на випадок різкого зниження температури повітря", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Удари по енергосистемі України

17 листопада було випущено понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня Росія атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.

А вже 25 грудня, російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

Також варто зауважити, що з 16 грудня минулого року в Україні діють нові правила вимкнення світла.