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"Укренерго" попередило про відключення світла 1 березня: кого торкнуться

П'ятниця 28 лютого 2025 18:25
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"Укренерго" попередило про відключення світла 1 березня: кого торкнуться Фото: в Україні вимикатимуть світло для промисловості та бізнесу 1 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у суботу, 1 березня, знову застосовуватимуться графіки відключення світла. Однак вони стосуватимуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Час застосування обмежень:

  • 14:00 - 20:00

Водночас відключення побутових споживачів не прогнозується

В "Укренерго" зазначили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, ввечері у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. Такі заходи діють також у кількох областях.

В "Укренерго" пояснили, що причина екстрених відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти. Насамперед світло відключають у промислових споживачів і бізнесу.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго)", - уточнили в компанії.

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