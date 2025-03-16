"Укрэнерго" предупредило об отключении света 17 марта: кого коснутся

В понедельник, 17 марта, в Украине будут применяться графики отключения электроэнергии. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении компании.



Время применения ограничений:

06:00 - 20:00

В "Укрэнерго" добавили, что причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.

В то же время отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Вместе с тем "Укрэнерго" отметило, что ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому потребителям стоит следить за следующими сообщениями.

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.