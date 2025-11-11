ua en ru
Дощі пройдуть майже по всій Україні, у шести областях - сильні опади: погода сьогодні

Вівторок 11 листопада 2025 08:19
Дощі пройдуть майже по всій Україні, у шести областях - сильні опади: погода сьогодні Фото: дощі пройдуть майже по всій Україні (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 11 листопада, в Україні буде хмарна погода з опадами різної інтенсивності. У деяких регіонах оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, невеликі дощі пройдуть у західних областях, на решті території – помірні, а в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі.

Вночі та вранці місцями можливий туман, переважно в західних регіонах і на Лівобережжі. Вітер змінних напрямків, швидкість – 3-8 метрів за секунду.

Температура знизиться

Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів тепла, у західних областях - 1-6 градусів тепла.

Вдень очікується 7-12 градусів тепла, на півдні та сході країни – 11-16 градусів тепла.

За словами синоптика Наталки Діденко, циклон принесе вологу погоду, яка рухатиметься із південного заходу на північний схід, тому дощі будуть майже всюди.

"Парасолі завтра – обов’язково", – порадила синоптик.

Дощі пройдуть майже по всій Україні, у шести областях - сильні опади: погода сьогодніФото: погода в Україні на 11 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні також прогнозуються опади. Протягом дня температура повітря становитиме лише +7+9 градусів.

Де оголосили штормове попередження

Водночас Укргідрометцентр оголосив штормове попередження. Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі.

Рівень небезпечності - жовтий.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і рух транспорту.

Дощі пройдуть майже по всій Україні, у шести областях - сильні опади: погода сьогодніФото: попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Про те, що Україну накриє циклон, який принесе чергову порцію дощів РБК-Україна писало раніше.

Також синоптики назвали дату суттєвого похолодання у листопаді.

Детальніше про те, якою буде погода цього тижня - читайте у нашому матеріалі.

