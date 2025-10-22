UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну йдуть дощі: синоптики попередили, коли зіпсується погода

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 23 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода. Однак вже найближчими днями прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За даними синоптика, денна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів, у Криму - до +18°С. Лише на північному сході буде трохи прохолодніше до +9 градусів.

За прогнозом Діденко, суттєвих опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Вітер переважно південно-східний, місцями посилиться до 10-14 м/с, особливо у західних, північних та центральних областях.

У Києві вночі та вранці можливий слабкий дощ, удень - без опадів. Температура повітря сягатиме +14 градусів.

Однак вона попереджає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийдуть дощі, які принесе циклон із району Північного моря.

Раніше повідомлялося, що в Україні прогнозується різкий перепад погоди: після дощів і прохолодних ночей очікується поступове потепління та сонячні дні ближче до середини наступного тижня.

Більше про прогноз на найближчі дні - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, на 16-17 жовтня значні заморозки прогнозували для жителів Вінницької області. Там очікувалось зниження температури до -5 градусів.

Однак синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

Окрім того, експерти звертають увагу на кліматичні тенденції, які викликають занепокоєння в науковців: зміни в Антарктиді, наслідки танення льодовиків і вплив глобального потепління на Україну

ГідрометцентрПогода в Україні