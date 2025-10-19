ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 18:30
UA EN RU
Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень Фото: синоптики дали прогноз погоди на 20-24 жовтня (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Україні спостерігатиметься різка зміна погодних умов від дощів і холодних ночей до сонячного потепління ближче до середини наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Найближчими днями погода в Україні буде мінливою: 20 жовтня країну накриють дощі та заморозки, але вже з 22 жовтня очікується суттєве потепління, яке триватиме до середини наступного тижня.

В понеділок, 20 жовтня, погоду визначатимуть опади. У центральних, північних і східних областях - дощі, місцями сильні. На заході - без опадів, місцями з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6… +9 градусів;
  • у східних областях - від +8…+9 градусів;
  • у центральних областях - від +7…+9 градусів;
  • у південних областях - від +9…+10 градусів;
  • у західних областях - від +6…+9 градусів

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

У вівторок, 21 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Дощі поступово відступатимуть.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6… +11 градусів;
  • у східних областях - від +8…+10 градусів;
  • у центральних областях - від +9…+12 градусів;
  • у південних областях - від +11…+12 градусів;
  • у західних областях - від +6…+12 градусів

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

У середу, 22 жовтня, осіннє потепління посилиться. В країні буде переважно без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +10… +12 градусів;
  • у східних областях - від +9…+11 градусів;
  • у центральних областях - від +11…+13 градусів;
  • у південних областях - від +15…+16 градусів;
  • у західних областях - від +13…+15 градусів

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

У четвер, 23 жовтня, в Україні - переважно сонячно, без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11… +13 градусів;
  • у східних областях - від 11…+13 градусів;
  • у центральних областях - від +12…+14 градусів;
  • у південних областях - від +15…+17 градусів;
  • у західних областях - від +15…+17 градусів

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

У п'ятницю, 24 жовтня, знову зміниться циклон - у західних і північних регіонах повернуться дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +11… +13 градусів;
  • у східних областях - від 13…+15 градусів;
  • у центральних областях - від +12…+14 градусів;
  • у південних областях - від +15…+17 градусів;
  • у західних областях - від +15…+17 градусів

Від холодних дощів до тепла: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Після холодних та дощових вихідних із заморозками на заході вже з 21-22 жовтня в Україні очікується осіннє потепління до +17, яке протримається кілька днів.

Нагадаємо, популярний гірськолижний курорт Буковель у Карпатах почало засипати снігом.

Раніше синоптики вже попереджали українців про різке зниження температури повітря, дощі та, ймовірно, мокрий сніг.

Також ми писали, що у Карпатах на горі Піп Іван вдарили морози до -8 градусів, а вершини гір вкрилися снігом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів