В Украину идут дожди: синоптики предупредили, когда испортится погода

По данным синоптика, дневная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, в Крыму - до +18°С. Только на северо-востоке будет немного прохладнее до +9 градусов.

По прогнозу Диденко, существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен только ночью и утром на Киевщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине. Ветер преимущественно юго-восточный, местами усилится до 10-14 м/с, особенно в западных, северных и центральных областях.

В Киеве ночью и утром возможен слабый дождь, днем - без осадков. Температура воздуха будет достигать +14 градусов.

Однако она предупреждает, что уже 24-25 октября в Украину придут дожди, которые принесет циклон из района Северного моря.