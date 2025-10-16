Сонячно і без дощів: українців порадували прогнозом погоди на найближчі дні

Протягом 16 та 17 жовтня в Україні пануватиме переважно суха та тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Як зазначає синоптик, вплив потужного антициклону, що простягається від Ісландії до Польщі через Велику Британію та Німеччину, перешкоджатиме надходженню опадів, тому дощів чи снігу не очікується.

Нічна температура коливатиметься в межах від +2 до +6 градусів, подекуди можливі заморозки. Вдень повітря прогріватиметься до +15 градусів, а в північно-східних регіонах буде трохи прохолодніше - до +11 градусів. Водіям радять бути уважними через ймовірні тумани.



Зміна погоди - похолодання і дощі

Уже в суботу, 18 жовтня, на заході країни прогнозують дощі та зниження температури. А 19 жовтня опади поширяться майже по всій території України, разом із помітним похолоданням. Денна температура знизиться до +5 градусів.