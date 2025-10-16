ua en ru
Сонячно і без дощів: українців порадували прогнозом погоди на найближчі дні

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 07:00
Сонячно і без дощів: українців порадували прогнозом погоди на найближчі дні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 16 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом 16 та 17 жовтня в Україні пануватиме переважно суха та тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Як зазначає синоптик, вплив потужного антициклону, що простягається від Ісландії до Польщі через Велику Британію та Німеччину, перешкоджатиме надходженню опадів, тому дощів чи снігу не очікується.

Нічна температура коливатиметься в межах від +2 до +6 градусів, подекуди можливі заморозки. Вдень повітря прогріватиметься до +15 градусів, а в північно-східних регіонах буде трохи прохолодніше - до +11 градусів. Водіям радять бути уважними через ймовірні тумани.
Сонячно і без дощів: українців порадували прогнозом погоди на найближчі дні

Зміна погоди - похолодання і дощі

Уже в суботу, 18 жовтня, на заході країни прогнозують дощі та зниження температури. А 19 жовтня опади поширяться майже по всій території України, разом із помітним похолоданням. Денна температура знизиться до +5 градусів.

Погода в Україні

Синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна повідомив про подальше зниження температури в країні, ймовірні зміни погодних умов і можливість мокрого снігу найближчим часом.

Водночас синоптик Наталка Діденко зазначає, що вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

"Згідно з попереднім прогнозом, який ще потребує уточнення, 25-26 жовтня, під час наступних вихідних, температура може підвищитися", - повідомила вона.

