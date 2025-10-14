ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Після різкого похолодання прийде тепло: синоптик назвала дату

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 14:54
UA EN RU
Після різкого похолодання прийде тепло: синоптик назвала дату Ілюстративне фото: синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 15 жовтня, в Україні збережеться холодна осіння погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Вночі температура становитиме від +1 до +4 градусів, місцями можливі заморозки до 0 градусів. А вдень повітря прогріється до +11 градусів. Тепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході - там очікується від +11 до +15 градусів.

Дощі найбільш ймовірні на Чернігівщині та Сумщині, на решті території - без істотних опадів. У багатьох областях утримуватимуться тумани, які можуть ускладнювати видимість на дорогах.

Погода у Києві

У Києві вночі прогнозується від +2 до +5 градусів, удень близько +8 градусів, можливий невеликий дощ у ранкові години.

В Україну йде потепління

Водночас, за прогнозом Діденко, невдовзі в Україні можливе потепління.

"За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше", - пише вона.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря опустилася до мінус 7 градусів.

Також синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про подальше похолодання в Україні, зміни погоди та ймовірність мокрого снігу.

Окрім того, експерти звертають увагу на кліматичні тенденції, які викликають занепокоєння в науковців: зміни в Антарктиді, наслідки танення льодовиків і вплив глобального потепління на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить