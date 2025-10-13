ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Похолодання в Україні: синоптик пояснив, як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг

Понеділок 13 жовтня 2025 17:20
UA EN RU
Похолодання в Україні: синоптик пояснив, як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг У деяких областях можливі заморозки та мокрий сніг (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Цього тижня на погоду в Україні впливатиме прохолодна повітряна маса із заходу, північного заходу. Крім того, зростатиме атмосферний тиск, тож хмар можна очікувати менше.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Де можливий мокрий сніг найближчим часом

В цілому, за словами експерта, в найближчі три доби в Україні:

  • зростатиме атмосферний тиск;
  • дощів поменшає.

"Проте завтра (14 жовтня, - Ред.) вдень у більшості областей (крім південного сходу) ще чекаємо місцями невеликий дощ", - зауважив Семиліт.

Крім того, впродовж 15-16 жовтня на північному сході та півночі країни - подекуди може бути невеликий дощ. Можливо - навіть із мокрим снігом.

"Він (мокрий сніг, - Ред.) очікується місцями. Тобто це явище буде на 30% (або й менше) прогнозованої території. Не повсюди. Він буде мокрий, тож якщо ми будемо спати, то, можна сказати, його і не побачимо", - пояснив синоптик.

Надалі до України, згідно з його інформацією, надходитиме прохолодна повітряна маса із заходу, північного заходу (зі швидкістю 5-12 м/с).

Якою буде температура повітря вночі та вдень

Семиліт повідомив, що температура повітря в нічні години буде в середньому в межах 1-7 градусів тепла.

Тим часом у південних, центральних, східних і Сумській областях - ймовірні заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C).

"Це зумовлено тим, що тиск буде підніматись і разом із цим кількість хмар буде зменшуватись. Через що буде в нас більш інтенсивне вихолодження приземного шару повітря в нічні години. Через що очікуємо такі ось явища, як заморозки", - пояснив фахівець.

Тим часом у денні години в Україні очікується:

  • близько 5-12 градусів тепла;
  • на півдні та південному сході країни - до +15°C.

"Це, знову ж таки, буде зумовлено тим, що буде менше хмар і буде трішки краще в денні години сонце прогрівати приземний шар. Тобто буде трішечки тепліше на південному сході та на півдні", - додав синоптик.

Де в Україні цього тижня буде найхолодніше

Найхолоднішою, за словами Семиліта, погода цього тижня очікується у Карпатах.

"Це зумовлено вже більше рельєфом, оскільки там із висотою зменшується температура", - пояснив представник УкрГМЦ.

Так, у денні години там прогнозують близько 1-5 градусів тепла. Вночі температура повітря може "впасти" до близько мінус 5°C.

"А так, в цілому, по території України, значення температури будуть у тих самих межах. Лише на південь і південний схід - там тепліше. А так - 7-12 тепла по території України", - зауважив експерт.

Чи варто готуватись до сильних поривів вітру

Сьогодні у деяких локаціях може спостерігатись поривчастий вітер.

Проте вже з середи, 15 жовтня, вітер в Україні очікується переважно північно-західний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

"Тобто такий, помірний", - поділився синоптик Укргідрометцентру.

Пізніше, у четвер, 17 жовтня, він буде західним (з такими самими швидкостями).

"Тобто таких великих поривів вітру (як подекуди зараз, - Ред.) не очікуємо", - повідомив фахівець.

Що буде з погодою наприкінці тижня

Насамкінець Семиліт розповів, що надалі - згідно з попередніми прогнозами - істотних погодних змін в Україні в цілому не очікується.

"Здебільшого можемо сказати, що кількість опадів зменшиться", - зауважив він.

Так, у п'ятницю, 17 жовтня, погода в Україні може бути взагалі без опадів.

У суботу, 18 жовтня, вночі - у північно-західній частині, вдень - по Україні (крім південного сходу) очікуються невеликі дощі. У Карпатах - з мокрим снігом.

"Тобто ось так буде трішки змінюватись синоптична ситуація", - додав синоптик.

Тим часом температура повітря у цей період (17-18 жовтня) може становити:

  • вночі - 2-8 градусів тепла;
  • вдень - 8-14°C (на півдні країни - до +17°C).

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Жовтень Негода в Україні Гідрометцентр Погода на тиждень Метеоролог Осінь
Новини
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить