В Україну йде потепління: синоптик розповіла, чи припече знову до +33
Погода в Україні найближчим часом відчутно зміниться. Дощі відступлять, а сонця й тепла стане більше.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи правда, що насувається потепління до +33°С
– Трішечки, на жаль, викривлена інформація в деяких наших медіа.
Певне потепління буде.
Але такі значення (до +33°С вдень, - Ред.) - навряд чи. Хіба якщо десь дуже локально.
Як насправді зміниться погода найближчим часом
– Поки що в нас... 8-10 вересня (у вівторок, середу й четвер, - Ред.) ситуація в Україні, складатиметься дещо по-різному.
Але спільним буде те, що погоду без опадів у більшості областей буде зумовлювати поле високого атмосферного тиску.
І лише до західних областей, вже аж 10 вересня (в денні години) надійде атмосферний фронт із заходу. Він спричинить там місцями короткочасні дощі.
Більшу ж різноманітність очікуємо саме в розподілі температури.
Впродовж завтрашнього дня, 8 вересня, над Україною ще знаходитиметься прохолодніша повітряна маса. Але вже 9 вересня - надійде більш тепле повітря з півдня.
І ось 10 вересня - його вплив буде найвідчутнішим.
Тиск і вологість при цьому, як і температура, все одно зазнаватимуть коливань.
Що саме можуть показувати стовпчики термометрів
– За температурним розподілом, то найближча ніч у нас ще +6...+12°С. І завтра - такі, стримані +20...+25°С в денні години.
Прогноз погоди на вівторок, 8 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
А ось 9-10 вересня - вже підвищення температури.
Ночі будуть в межах близько +9...+16°С. А в денні години поки що наші фахівці дають +23...+28°С.
Окремо, локально... по Закарпаттю, по півдню, можливо - на поодиноких метеостанціях - до +30°С.
Але більше - поки що не очікуємо.
Тому що, все ж таки і перед цим - тобто зараз - відбувається вже вихолодження повітря і приземного шару атмосфери...
Отже, очікуємо, що хоч і буде підвищення, але таких... кардинальних якихось, літніх спекотних значень ми вже не отримаємо.
Особливості погоди впродовж 9-10 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи може температура піднятись вище +30°С в містах
– Ну, на термометрах, які висять на сонці, на балконі - звичайно, може (температура повітря "піднятись" вище +30°С, - Ред.).
Але ж це - не та температура. Абсолютно не показова.
А температуру загальної повітряної маси - очікуємо в межах +23...+28°С, в принципі. По більшості регіонів.
Чи надовго затримається в Україні таке тепло
– Поки що в нас... на 11-12 вересня (п'ятницю й суботу, - Ред.) - практично в цих же межах буде утримуватися значення температури вдень.
Вночі - навіть трішки підвищиться. Буде в межах +11...+16°С.
Але 11 числа вже у західних і північних областях буде надходити атмосферний фронт. І там - вже буде температура в межах +18...+23°С.
12 вересня - вже ось ці +18...+23°С будуть у більшості регіонів.
Тільки по півдню та південному сходу - ще +23...+28°С.
Вночі - також знову буде зниження. По заходу та півночі 12 вересня вже +7...+12°С очікуємо. Решта території - ще +11...+16°С.
Тобто такі коливання - залишаються. Не критичні, не різкі...
В принципі, для вересня - це типова погода. Ще в денні години, якщо антициклон, то, звичайно, сонечко буде пригрівати. І нагадувати про недалеке літо.
Але, все ж таки, нічні ось ці температури - вже відчутно нижчі.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики, для кого створюються перші прогнози погоди й коли формуються "основні" попередження.
Крім того, українцям пояснили, як синоптична ситуація наприкінці літа вплинула на врожай і посівну та якою може бути погода у вересні.
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