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Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну

14:56 03.09.2026 Чт
3 хв
Локальні дощі та навіть зливи на зволоження ґрунту суттєво не вплинули
aimg Ірина Костенко
Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну Погода в Україні наприкінці серпня не могла не вплинути на аграріїв (фото ілюстративне: Getty Images)
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Кінець серпня 2026 року приніс українцям погодні контрасти і відчутні температурні гойдалки. Все це вплинуло як на достигання пізніх сільськогосподарських культур, так і на підготовку до посіву озимих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні наприкінці серпня

Спеціалісти нагадали, що у третій декаді серпня 2026 року в Україні переважала типова літня погода з нерівномірними опадами.

Найбільш теплі дні спостерігалися:

  • на початку декади;
  • наприкінці декади.

Тоді середня добова температура повітря була вищою за норму на 5-7°С.

"В решту днів добові температурні показники були близькими до норми", - констатували в УкрГМЦ.

Чи випало за цей період достатньо опадів

Повідомляється, що з проходженням атмосферного фронту в окремих областях України спостерігалися дощі різної інтенсивності та кількості.

При цьому місцями вони досягали критерію небезпечного метеорологічного явища I рівня небезпечності.

"Коли за лічені години випала третина місячної норми опадів", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Проте у більшості областей, за даними фахівців, загальна кількість опадів була значно меншою від норми.

Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівнуАгрометеорологічні умови третьої декади серпня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що вплинуло на сільськогосподарські культури

В УкрГМЦ розповіли, що впродовж третьої декади серпня в Україні складалися неоднорідні агрометеорологічні умови.

"Які мали неоднаковий вплив на сільськогосподарські культури", - пояснили громадянам.

Так, достигання пізніх сільськогосподарських культур проходило в основному за умов:

  • помірно теплої погоди;
  • практично сухої погоди.

"Упродовж декади поповнення запасів вологи у ґрунті не відбувалося через відсутність ефективних опадів", - повідомили експерти.

Вони зауважили, що локальні дощі (які спостерігалися в окремих районах), "суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали".

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Найбільше відсутність накопичення вологи у ґрунті позначиться на сівбі озимого ріпаку, оптимальні строки сівби якого припадають на період:

  • з 25 серпня;
  • до 9 вересня.

Тим часом у більшості західних та північних областей агрометеорологічні умови були "цілком задовільними" для:

  • завершення вегетації пізніх культур;
  • підготовки ґрунту під посів озимих культур.

"Завдяки достатньому вологозабезпеченню", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Зазначається також, що погодні умови були сприятливими:

  • для накопичення цукру в плодах, коренях цукрових буряків;
  • для збору врожаю пізніх культур.

Нагадаємо, раніше директор Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) України Микола Фурдига розповів, чому ціни на картоплю можуть "злетіти" і пояснив, від чого постраждав цьогорічний врожай.

Тим часом садівники спрогнозували, чи впадуть в новому сезоні ціни на яблука.

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