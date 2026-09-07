В Украину идет потепление: синоптик рассказала, припечет ли снова до +33
Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится. Дожди отступят, а солнца и тепла станет больше.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Правда ли, что надвигается потепление до +33°С
– Немножечко, к сожалению, искажена информация в некоторых наших медиа.
Определенное потепление будет.
Но такие значения (до +33°С днем, - Ред.) - вряд ли. Разве что где-нибудь очень локально.
Как на самом деле изменится погода в ближайшее время
– Пока что у нас... 8-10 сентября (во вторник, среда и четверг, - Ред.) ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.
Но общим будет то, что погода без осадков в большинстве областей будет обуславливать поле высокого атмосферного давления.
И только к западным областям, уже 10 сентября (в дневные часы) поступит атмосферный фронт с запада. Он вызовет там местами кратковременные дожди.
Большее же разнообразие ожидаем именно в распределении температуры.
В течение завтрашнего дня, 8 сентября, над Украиной еще будет находиться более прохладная воздушная масса. Но уже 9 сентября - поступит более теплый воздух с юга.
И вот 10 сентября - его влияние будет самым ощутимым.
Давление и влажность при этом, как и температура, все равно будут испытывать колебания.
Что именно могут показывать столбики термометров
– По температурному распределению, то ближайшая ночь у нас еще +6...+12°С. И завтра - такие, сдержанные +20…+25°С в дневные часы.
Прогноз погоды на вторник, 8 сентября (инфографика: РБК-Украина)
А вот 9-10 сентября - уже повышение температуры.
Ночи будут в пределах около +9...+16°С. А в дневные часы пока что наши специалисты дают +23...+28°С.
Отдельно, локально... по Закарпатью, по югу, возможно - на единичных метеостанциях - до +30°С.
Но больше - пока что не ожидаем.
Потому что, все же таки, и перед этим - то есть сейчас - происходит уже охлаждение воздуха и приземного слоя атмосферы...
Следовательно, ожидаем, что хоть и будет повышение, но таких кардинальных каких-либо, летних жарких значений мы уже не получим.
Особенности погоды в течение 9-10 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Может ли температура подняться выше +30°С в городах
– Ну, на термометрах, которые висят на солнце, на балконе - конечно, может (температура воздуха "подняться" выше +30°С, - Ред.).
Но ведь это - не та температура. Совершенно не показательная.
А температуру общей воздушной массы - ожидаем в пределах +23…+28°С, в принципе. По большинству регионов.
Надолго ли задержится в Украине такое тепло
– Пока что у нас... на 11-12 сентября (пятницу и субботу, - Ред.) - практически в этих же пределах будет удерживаться значение температуры днем.
Ночью - даже немного повысится. Будет в пределах +11...+16°С.
Но 11 числа уже в западных и северных областях будет поступать атмосферный фронт. И там уже будет температура в пределах +18...+23°С.
12 сентября - уже вот эти +18…+23°С будут в большинстве регионов.
Только по югу и юго-востоку - еще +23...+28°С.
Ночью - также снова будет снижение. По западу и северу 12 сентября уже +7...+12°С ожидаем. Остальные территории еще +11...+16°С.
То есть такие колебания - остаются. Не критические, не резкие...
В принципе, для сентября - это типичная погода. Еще в дневные часы, если антициклон, то, конечно, солнышко будет пригревать. И напоминать о недалеком лете.
Но, все же таки, ночные вот эти температуры - уже ощутимо ниже.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики, для кого создаются первые прогнозы погоды и когда формируются "основные" предупреждения.
Кроме того, украинцам объяснили, как синоптическая ситуация в конце лета повлияла на урожай и посевную и какой может быть погода в сентябре.
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