В Україну йде похолодання: синоптик назвала дати та температури

В Україні найближчими днями очікується волога та відносно тепла погода, однак уже з 13-16 грудня прогнозується незначне похолодання.
У середу, 11 грудня, в Україні переважатиме тепла погода:
Опади очікуються майже по всій території - переважно невеликий дощ.
У столиці 11 грудня можливий місцями невеликий дощ. Задуватиме рвучкий південно-західний вітер, а температура вдень підвищиться до +8 градусів.
Похолодання в Київ прийде 13-14 грудня.
За прогнозом, з 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться:
У західних областях буде найтепліше: температура залишатиметься вище нуля, попри загальне зниження.
Нагадаємо, що 9 грудня жителі окремих населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей зафіксували перший сніг - як у повітрі, так і на землі.
Сьогодні, 10 грудня, у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.
Тим часом синоптики Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зими.
