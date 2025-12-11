UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україну йде похолодання: синоптик назвала дати та температури

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 11 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчими днями очікується волога та відносно тепла погода, однак уже з 13-16 грудня прогнозується незначне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У середу, 11 грудня, в Україні переважатиме тепла погода:

  • від +3 до +8 градусів у більшості областей;
  • від +1 до +3 градусів на сході та північному сході;
  • від +8 до +11 градусів на заході.

Опади очікуються майже по всій території - переважно невеликий дощ.

Погода в Києві

У столиці 11 грудня можливий місцями невеликий дощ. Задуватиме рвучкий південно-західний вітер, а температура вдень підвищиться до +8 градусів.

Похолодання в Київ прийде 13-14 грудня. 

Похолодання

За прогнозом, з 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться:

  • вдень - від -3 до +2 градусів;
  • вночі - від -1 до -5 градусів;
  • на сході місцями до -7 градусів.

У західних областях буде найтепліше: температура залишатиметься вище нуля, попри загальне зниження.

Нагадаємо, що 9 грудня жителі окремих населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей зафіксували перший сніг - як у повітрі, так і на землі.

Сьогодні, 10 грудня, у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.

Тим часом синоптики Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зими.

Читайте також, хто у світі готує довгострокові прогнози погоди, на яких даних вони ґрунтуються та якою загалом може бути зима цього року в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНаталка Диденко