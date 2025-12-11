RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украину идет похолодание: синоптик назвала даты и температуры

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 11 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в ближайшие дни ожидается влажная и относительно теплая погода, однако уже с 13-16 декабря прогнозируется незначительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В среду, 11 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода:

  • от +3 до +8 градусов в большинстве областей;
  • от +1 до +3 градусов на востоке и северо-востоке;
  • от +8 до +11 градусов на западе.

Осадки ожидаются почти по всей территории - преимущественно небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице 11 декабря возможен местами небольшой дождь. Будет задувать порывистый юго-западный ветер, а температура днем повысится до +8 градусов.

Похолодание в Киев придет 13-14 декабря.

Похолодание

По прогнозу, с 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится:

  • днем - от -3 до +2 градусов;
  • ночью - от -1 до -5 градусов;
  • на востоке местами до -7 градусов.

В западных областях будет теплее всего: температура будет оставаться выше нуля, несмотря на общее снижение.

 

Напомним, что 9 декабря жители отдельных населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей зафиксировали первый снег - как в воздухе, так и на земле.

Сегодня, 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным прогнозом на начало зимы.

Читайте также, кто в мире готовит долгосрочные прогнозы погоды, на каких данных они основываются и какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНаталка Диденко