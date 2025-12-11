В Украину идет похолодание: синоптик назвала даты и температуры

Напомним, что 9 декабря жители отдельных населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей зафиксировали первый снег - как в воздухе, так и на земле.

Сегодня, 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным прогнозом на начало зимы.

