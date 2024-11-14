Україну продовжує засипати снігом: де випало найбільше (фото, відео)

У четвер, 14 листопада, деякі області України продовжує засипати снігом.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Про суттєву кількість снігу повідомляють у Харкові.
Місцеві пабліки та користувачі соціальних мереж публікують кадри, на яких можна побачити засніжені вулиці, дерева, будівлі.
"Засипало, так засипало", - пишуть у Telegram-каналі "Труха Харьков".
Радіють першому снігу і в Лозівській громаді Харківської області.
"Дякуємо захисникам та захисницям за можливість зустрічати перший сніг у рідній Лозівській громаді, у вільній Україні. Лозова - це Україна! Слава Україні", - написав міський голова Сергій Зеленський.
Не оминув сніг і місто Ізюм Харківської області.
"Україну вже засипало снігом: Харків, Полтава, Кіровоградщина і це ще не повний список. Чекаємо на Черкащину. Потужний Jingle bells", - розповіли у "CHERKASY POST".
Діляться у соцмережах і кадрами засніженого ранкового Дніпра.
Засипало снігом і місто Славута в Шепетівському районі Хмельницької області України.
Сніг у місті Славута (скриншот: facebook.com/Po.slavutsky)
Кадрами з першим снігом діляться також мешканці міста Суми.
Перший сніг у Сумах (скриншот: facebook.com/Юлия Майборода)
Про перший сніг повідомляють і в Білоцерківському районі Київській області.
"З першим снігом. Білоцерківщина, Київщина", - йдеться у дописі "Київ Онлайн".
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.
У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони України (починаючи із західних областей).
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