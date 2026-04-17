В Україну повертаються квітневі заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус (карта)

14:40 17.04.2026 Пт
2 хв
Різке падіння температури вночі може завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам
aimg Ірина Костенко
Найближчим часом нічні температури суттєво зміняться (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попереджають про різке похолодання вночі. Небезпечні для деяких рослин заморозки на ґрунті та навіть у повітрі ймовірні у багатьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Де і коли саме синоптики прогнозують заморозки

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються, зокрема, по території Київської області.

Йдеться про заморозки (0-3°C) на поверхні ґрунту:

  • вночі 19 квітня;
  • вночі 20 квітня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Повідомляється також, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, заморозки (0-3°C) на поверхні ґрунту ймовірні:

  • 19 квітня - у північній частині країни;
  • 20 квітня - у північних, східних та у більшості центральних областей (крім Вінницької).

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Заморозки на поверхні ґрунту 19 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом заморозки (0-3°C) у повітрі ймовірні 20 квітня:

  • у Чернігівській області;
  • у Сумській області;
  • у Харківській області;
  • у Полтавській області.

Заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 20 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили експерти Укргідрометцентру та знову нагадали, що такі погодні умови "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у квітні температура стрімко впала до -10 та де в Україні насипало тоді снігу.

Крім того, ми пояснювали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.

